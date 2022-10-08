«بمثابة وضع البنزين على النار» .. محمد شادي: سنرى أوروبا مظلمة في الشتاء القادم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية؛ إننا في وضع معقد للغاية ولا يوجد مؤشر لكيفية الخروج منه.. منذ يومين تم عقد اجتماعات وانبثق من خلالها قرار بخفض الإنتاج لـ2 مليون برميل يوميا، وذلك جاء في توقيت أمريكا وأوروبا ترفع نسب الفائدة لكي تقلل معدلات التضخم؛ وجاء قرار الأوبك كان بمثابة وضع البنزين على النار لأنه أزال كل الجهود التي تمت منذ خمس شهور.

وأضاف محمد شادي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة الفضائية في برنامج الحياة اليوم؛ أنه حين أتخذ القرار كانت الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي منعقدة لكي يتم وضع حزمة من العقوبات لروسيا كما تهتم تحديد حد أقصي لأسعار للغاز والبترول الروسي، بالإضافة لتكاليف الشحن والتأمين للدول الأوروبية.

وأوضح الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر للدراسات الإستراتيجية ؛ أن عرض خبراء روس على خطورة هذا القرار على حقول البترول في روسيا وكان القرار المناسب أنهم يخفضون الإنتاج 3 مللايين برميل يوميا بدلا من 12 مليون برميل كي لا تتضرر حقول البترول بروسيا وهذه النسبه تمثل 5% من إنتاج البترول في العالم.

أشار شادي إلى أن هذا القرار سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى زيادة أسعار الشحن؛ وهذا سيزيد من إرتفاع أسعار المنتجات مع قلة في نسبة المعروض من المنتج؛ مشيرا إلى أن فصل الشتاء يزداد الطلب فيه على الطاقة بجميع أنواعها وسنرى أوروبا مظلمة في الشتاء القادم.

أسعار الغاز الطبيعى

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعى الأوروبى بنسبة 28٪ لتصل إلى 274 يورو (272 دولارًا) لكل ميجاواط/ ساعة فى اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوى إلى أجل غير مسمى، معللة ذلك باكتشافها تسربًا للنفط فى المحركات، وفقا لصحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.

وقام خط الأنابيب فى العام الماضى بنقل حوالى 35٪ من إجمالى واردات أوروبا من الغاز الروسى. لكن خفضت جازبروم التدفقات على طول نورد ستريم 1 إلى 20٪ فقط من طاقته منذ يونيو، وذلك بسبب أعمال الصيانة والخلاف حول توربين مفقود بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وجاء إعلان نورد ستريم 1 بعد ساعات فقط من موافقة دول مجموعة السبع على تحديد السعر الذى يمكن لروسيا أن تبيع به نفطها فى محاولة للحد من الإيرادات التى يستخدمها الكرملين لتمويل حربه فى أوكرانيا، وقال متحدث باسم شركة سيمنز، الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات نورد ستريم 1، أن تسرب النفط ليس "سببًا تقنيًا لإيقاف التشغيل".

وفى اجتماع الاتحاد الأوروبى، ظل الاجماع على قرار بعيد المنال، حيث يسعى القادة للاتفاق على تدابير لدعم المواطنين والشركات دون تدمير سوق الطاقة بالكامل، وتصاعدت التوترات بسبب الاقتطاعات الإلزامية المقترحة فى الطلب على الطاقة والمطالبات الألمانية بآلية لتقاسم أى فائض فى العرض.

وفى التشيك، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، حذر وزير العدل من أن النظام السياسى معرض للخطر، وفى المجر، أثار وزير مجلس الوزراء، جيرجيلى جولياس، شبح البطالة الجماعية إذا اضطرت الشركات الصناعية الرئيسية إلى تعليق الإنتاج أو الإغلاق تمامًا، مما أحدث تأثير الدومينو على الإنتاج والصناعة.

ولكن القلق الأكبر فى فرنسا هو فصل جديد من حركة السترات الصفراء، التى ستلعب أى حكومة على مدى العقدين المقبلين، وفقًا لشخص مطلع على تفكير إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الشخص أن أى شيء يتعلق بالقوة الشرائية حساس للغاية فى فرنسا، ولا يمكنك تحمل أن تكون فى وضع مثل المملكة المتحدة أو بلجيكا، حيث تضاعفت فواتير الطاقة أو تضاعفت ثلاث مرات، مضيفًا أن الحكومة ستستمر فى فعل كل شيء لتجنب العواقب.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة إغاثة بقيمة 65 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التكيف مع ارتفاع التضخم. تعتمد ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، بشكل خاص على صادرات الغاز الروسية لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة.

تتعرض ليز تراس، التى ستخلف بوريس جونسون كرئيسة لوزراء المملكة المتحدة هذا الأسبوع، لضغوط هائلة للإعلان عن المزيد من المساعدة للأسر والشركات مع ارتفاع فواتير الطاقة.