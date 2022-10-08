شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لاستدعاء رئيس "الوطنية للإعلام" بسبب عدم صرف مستحقات العاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب يوسف الحسينى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن عدم صرف المستحقات لأصحاب المعاشات من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، والخاصة بمكافآت نهاية الخدمة، لمن تمت إحالتهم للمعاش اعتبارا من نوفمبر 2018، ورصيد الإجازات العادية منذ فبراير 2018، ورصيد الإجازات الوجوبية رغم أحكام قضائية اعتبارا من مارس 2020، وعلاوات تم إصدارها بموجب قرار رئيس الجمهورية وتم تعلية حساب المتأخرات ولم تصرف.

وجاء بطلب الإحاطة، "علما بأن هذا التقصير أدى إلى موجة من الغضب العارم بين صفوف هذه المؤسسة العريقة، ولم تهدأ حتى تدخلت الدولة لإيجاد حلول ووضع خارطة طريق لم ينفذ منها رئيس الهيئة شيئا حتى الآن".

وطلب النائب يوسف الحسينى، مقدم طلب الإحاطة بمثول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصفته وشخصه أمام لجنة مشتركة بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة القوى العاملة.