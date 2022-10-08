شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حفظة القرآن ومعارض غذائية ومنافذ لحوم مخفضة..أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري، لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأوائل المراحل التعليمية المختلفة من أبنائنا من ذوي الهمم "القادرون باختلاف"، في محافظة قنا، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وتعتبر الإحتفالية الأولي من نوعها علي مستوي المحافظة التي اهتمت في المقام الأول بتكريم أبنائنا من "قادرون بإختلاف"، حيث تم تكريم 100 من الفائقين والفائقات المتميزين، بالاضافة إلى تكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة "الإبتدائية والإعدادية والثانوية"، بمنحهم شهادات التقدير والتميز.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة موسعة لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وركزت الندوة على الدروس المستفادة من حرب أكتوبر وكيف استطاعت مصر العبور من هزيمة 1967 إلى النصر الكبير الذي تحقق في 1973 والدور الكبير للمرأة المصرية في ذلك النجاح.

كما نفذت أمانة مركز أبو النمرس، حملة موسعة لتوزيع حلوى المولد على الأسر والقئات الأكثر احتياجًا بكافة قرى المركز.

كما وزعت أمانة مركز البدرشين، 800 كيلو لحوم على أهالي قرى المركز، احتفالًا بالذكرى العطرة.

كما وزعت أمانة قسم الهرم، عدداً كبيراً من عبوات حلوى المولد على الأهالي بكافة مناطق الهرم.

كما انتهت أمانة قسم الوراق، من حملة توزيع حلوى المولد على الفئات الأكثر احتياجًا.

كما احتفلت أمانة قسم الطالبية، مع ذوي الهمم بالذكرى الشريفة مع توزيع حلوى المولد على المشاركين بالاحتفالية.

كما استضافت قرية المناشي بمركز منشأة القناطر المعرض الـ91 من سلسلة معارض الأسرة المصرية على مستوى المحافظة والذي تنظمه أمانة شئون المشروعات بالمحافظة وشمل كافة السلع التي يحتاجها المنزل المصرية بتخفيضات كبيرة في ضوء التعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

كما نظمت أمانة بولاق الدكرور، ندوة موسعة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ تناولت آليات دعم مسيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "المشروعات الصغيرة.. مستقبل وطن".

كما نظمت أمانة قسم منشأة القناطر، قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض الرمد، وشهدت القافلة إقبالاً كبيرا من المواطنين.

وفي مسابقة دوري مستقبل وطن، حصد فريق القطار الكهربائي لقب بطولة الدور الأول للدوري بالطالبية وتم توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأول، وفي الوراق تم تنظيم احتفالية كبرى لختام بطولة الدور الأول بتتويج فريق جزيرة محمد الذي صعد لتمثيل الوراق بالدور الثاني للمسابقة على مستوى المحافظة، وفي أطفيح تم الاحتفال بختام مسابقة الدور الأول بتتويج فريق نجوم المنشية ببطولة المسابقة على مستوى أطفيح وتأهله لمنافسات الدور الثاني.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية للتوعية بالتغيرات المناخية تحت عنوان "التغيرات المناخية وقضايا الوعي"، وأكد المشاركون في الندوة علي أهمية بناء وعي المواطنين بمبادرة الرئيس السيسى رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" التي تحث علي استخدام المواد الصديقة للبيئة خصوصا في مجالي الزراعة والصناعة للحفاظ علي المناخ والحد من تأثيراته، وأشار المشاركون في الندوة، إلى أن مؤتمر المناخ والذي سيعقد خلال الشهر القادم فرصة كبيرة للتوعية بمخاطر تغير المناخ وأثارة وكيفية التعامل معه، ونحن كحزب أغلبية دورنا هام ومحوري للتعريف بالقضية ودعم الجهود التي تبدلها الدول المصرية، وفي ختام الندوة، تم تبادل الأوسمة والدروع وفتح باب النقاش من جانب الحضور والرد علي كافة الأسئلة والإستفسارات.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، احتفالية لتكريم المتدربين حول "أساسيات العمل الصحفى" بمشاركة 100 متدرب، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والإعلان عن مسابقة لأحسن تغطية إعلامية لدورى مستقبل وطن وتقديم جوائز للفائزي ، واختتم الحفل بتكريم المشاركين بالتدريب.

كما تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، استكمال كورس اللغة الانجليزى المجاني، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، وذلك بعد تحديد جميع المستويات لكل المتقدمين، وبالتعاون مع براكتس أكاديمي، والمقام بمقر الحزب بكفر البطيخ.

كما نظمت أمانة مركز كفر سعد، احتفالية بمناسبة إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، والمولد النبوي الشريف وتكريم المشاركين في حرب أكتوبر، وبدأت فاعليات الكرنفال بالسلام الوطني ثم الاغاني الوطنية.

كما نظمت أمانة مركز الزرقا، أمسية دينية وثقافية، إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد، في الوحدة الحزبية بسيف الدين، بحضور ممثلي من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز كفر الدوار، قافلة طبية مجانية بمجلس قرية كوم البركة، ضمت العديد من التخصصات "أسنان، رمد، باطنة، أطفال، جلدية، وتغذية"، واستهدفت القافلة الكشف على المرضى بالقرية وصرف العلاج مجانًا، مع تحويل الحالات المرضية التي تحتاج لعمليات جراحية إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بمستشفى كفر الدوار العام، لاتخاذ اللازم وتسهيل إجراء العمليات الجراحية، وأجري الكشف الطبي علي 980 مريض ومريضة في جميع التخصصات بمشاركة أطباء وطبيبات متخصصين.

كما نظمت أمانة مركز أبو المطامير، احتفالية كبري لختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، وكانت مراسم الحفلة والسهره الكروية وهى عرض فقرة الكراتية مع ابطال الجمهورية، ثم بداية نهائي دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بين فريقي الحلاوجه ونجوم كوم الفرج، وانتهت بفوز فريق الحلاوجه ليصبح متوجاً بطلاً لدوري أمانة المركز علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة بني سويف،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، مباريات تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث صعد فريق الدوالطة ممثل أمانة مركز بني سويف، وترعة البوصة ممثل أمانة بندر بني سويف، إلى نهائي تصفيات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، بعد الفوز على فريقا قاي ممثل أمانة مركز إهناسيا، وبندر سمسطا ممثل أمانة مركز سمسطا، بركلات الترجيح، واقيمت مباراتي نصف النهائى في تصفيات دوري مستقبل وطن في محافظة بني سويف على ملعب الشبان المسلمين بمدينة بني سويف.

وفي محافظة الدقهلية،

أسدلت أمانة مركز الجمالية، الستار على نهائى دورى مستقبل وطن الموسم الرابع، على ملعب السنتياجو بقرية المحلاوى، وكانت المباراة النهائية بين فريقي أصدقاء بشار ليسا وفريق الأصدقاء، وتمكن فريق الأصدقاء من الفوز بالبطولة متوجاً بطلاً لدوري أمانة المركز علي مستوي المحافظة.

كما أقامت أمانة مركز ميت غمر، لقاء القمة نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، علي ملعب قرية بشلا، بين فريقي اتميده ودنديط، وأسفرت النتائج عن فوز فريق اتميده ليصبح متوجاً بطلاً لدوري الأمانة علي مستوي المركز.

كما أقامت أمانة مركز بلقاس، لقاء القمة لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، حيث استطاع فريق البيلاويه انتزاع بطولة الدوري ليصبح بطلاً متوجاً لأمانة المركز علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز سنورس، احتفالية كبرى احتفالاً بانتصارات أكتوبر وتكريم المتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم، في عزبة تاضروس بمنشاة، وذلك تأكيدا على ضرورة وأهمية تحفيزهم، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق والإجادة، حيث تم تكريم 4 مشاركين فى حرب أكتوبر، و10 تفوق علمى شهادات الثانوية العامة والازهرية، و50 حفظة القران الكريم، و2 رائد فى تحفيظ القرآن الكريم.

كما نظمت أمانة مركز طامية، احتفالية بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبدأت الحفل بعرض عسكري من طلاب مدرسة المستقبل، واستكمل الحفل بفرقة الفيوم للتراث الفني وقام الأطفال بإلقاء القصائد الشعرية عن حرب أكتوبر ثم اختتم الحفل بتكريم بعض من أبطال حرب أكتوبر.

كما واصلت أمانة مركز إطسا، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، فى قرية قلهانه، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،

وزعت أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، عدداً من عبوات حلوي المولد، على المواطنين بمدينة طنطا احتفالا بذكري المولد النبوي الشريف، وابتهاجاً بالذكري العطرة.

كما نظمت أمانة مركز سمنود، أمسية فنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

كما أطلقت أمانة مركز السنطة، مبادرة 2000 شجرة، وذلك لتوزيعهم علي الجهات التنفيذية والحكومية، وتفعيلا لمبادرة الرئيس 100مليون شجره وبأيدك تخضرها، حيث تم توزيع الأشجار علي ثلاث جهات تنفيذية، وهم الإدارة التعليمية 500 شجرة، والإدارة الزراعية 500 شجرة، ومجلس المدينة 1000 شجرة.

كما أقامت أمانة مدينة زفتي، معرضاً لبيع السلع الغذائية والأدوات المدرسية، وحلاوة المولد، في الوحدة الحزبية بالغزالي بأسعار مخفضة.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بين قسمي ثالث وأول إلي نهائي الدوري، علي ملعب الصالة المغطاة بالمحافظة، حيث شهد منافسات دور الأربعة في البطولة.

وفي محافظة مطروح،

تواصل أمانتي مراكز النجيلة والعلمين، مباريات تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث شهدت المنافسة أجواء حماسية وقوية بين الفرق لتتويج بطلاً علي أمانة المركز.

كما تواصل أمانات الحزب بالمحافظة، توزيع عدداً كبيراً من الهدايا علي الأطفال والأهالي والأسر والمارة، احتفالاً بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك في أجواء روحانية واحتفاء بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال والمواطنين.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى لإجراء قرعة نهائى تصفيات الدورى على مستوى المحافظة والتى يتنافس فيها 11 فريق يمثلون مراكز واقسام المحافظة، عقدت الاحتفالية بقاعة جراند حياة بالمنيا، وشهدت الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي يوثق فاعليات المرحلتين السابقتين (تصفيات الشياخات والقري، وتصفيات المراكز، وتكريم اللجان المنظمة للدوري بالمراكز ، وتكريم المراكز التى شاركت بأكبر عدد من الفرق، والأفضل تنظيما لحفل الختام، واعقبها إجراء القرعة للفرق المشاركة .

كما نظمت أمانة مركز المنيا، ندوة واحتفالية بعنوان ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة أبطال وبطولات، حيث عقدت الندوة بمكتبة مصر العامة، وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، وبعض الفقرات الفنية لطلاب مدرسة 30 يونيو، وشرح لتفاصيل حرب أكتوبر، وفي الختام تم تكريم عدد من المحاربين القدامى، وبعض أسر شهداء حرب أكتوبر، وشهداء 30 يونيو، وتسليمهم الدروع والهدايا .

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة بندر شبين الكوم، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، وذلك في المركز الصحي بميت خاقان، وتم عمل ندوة تثقيفية للفتيات والنساء.

كما نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، في قرية منشأة جريس، وضمت القافلة أطباء في تخصصات الباطنة والصدر والأطفال وحديثى الولادة والعظام والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والتحاليل الطبية، تم تقديم الكشف الطبي علي مايقرب من 350 حالة في كافة التخصصات؛ إضافة لخصم ببعض الصيدليات الموجودة بالقرية.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتكريم حفظة القرآن الكريم، في قرية كفر مناوهلة، في احتفالية روحانية، وشهد الحفل تكريم عددًا من الفائزين بالمراكز الأولى فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وسط فرحة وبهجة الاحتفاء بالفائزين.

كما نظمت أمانة مدينة شبين الكوم، معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، في قرية بخاتي بالمضيفة الشرقية بجوار المسجد الشرقي؛ وذلك لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية ومحاربة موجة الغلاء وشهد المعرض تواجد المواطنين بأعداد كبيرة، وشمل المعرض كافة احتياجات البيت المصري من، مفروشات وأدوات منزلية للعرائس، وسجاد وحصير كمبيوتر، وستائر، وملابس بجميع أنواعها، والزى المدرسي، وطرحة حريمى، والأدوات المدرسية والشنط المدرسية، والسلع الغذائية، وأحذية وكوتشيات، واكسسوارت، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعروسة اليتيمة بنسبة 50% على المفروشات والأدوات المنزلية.

كما تواصل أمانة مركز ومدينة أشمون، إقامة منفذاً لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، تحت شعار "ضد الغلاء"، في الوحدة الحزبية بطهواي، حيث بلغ قيمة بيع اللحم البلدي الكيلو بـ100 جنيه.

وفي محافظة الوادي الجديد،ـ

نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية عن أهمية الرياضة فى حياتنا، بحضور 80 مستفيد من الشباب، وتناول المحاضر الدور الكبير والملموس الذى تلعبه الرياضة بشتى مفرداتها كأحد آهم الآليات التى يمكن استغلالها والأتكاز عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما نظمت أمانة مدينة الخارجة، عيادة طبية مجانية، في تخصصات الجراحة والأطفال والرمد لأبناء مركز الخارجة وقراها وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 15 حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع الدكتور أحمد صالح مدير مستشفى السلام بمدينة الخارجة.

كما احتفلت أمانة مركز باريس، بالمولد النبوي الشريف، حيث وزعت حلوي المولد علي المرضي والحالات الأولى بالرعاية بقري المركز، وذلك بتوزيع أكثر من 100 علبه حلاوة المولد علي الأسر الأكثر احتباجا.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، أمسية ثقافية بمناسبة الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة، بمركز شباب الفتح بمدينة موط بحضور قيادات الحزب بمركز الداخلة تضمن الاحتفال : كلمات عن حرب أكتوبر المجيدة - فقرات فنية - أغاني وطنية - قصائد شعرية.

وفي محافظة بورسعيد،

وزعت أمانة قسم الزهور، عدداً كبيراً من عبوات الحلوى على المواطنين ببورسعيد احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ولرسم البهجة والسعادة علي وجوه المواطنين والأطفال.

وفي محافظة جنوب سيناء،

نفذت أمانتي مدن رأس سدر ودهب، حملة كبري لتوزيع حلوى المولد على أهالي المدينة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف على عدة مراحل لتغطية كافة أنحاء المدن.

وفي محافظة السويس،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث اقيمت مباراة بين نجوم النصر للبترول ونجوم المميز فى الدور قبل النهائي وكانت مباراة مثيرة للغاية نظراً لأهمية المباراة فى صعود الفائز إلى المباراة النهائية، وأسفرت المباراة عن فوز فريق نجوم النصر للبترول إلى المباراة النهائية.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، المهرجان الرياضي لبراعم مستقبل وطن، بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، وشهد المهرجان استعراضات فنية وترفيهية للأطفال، وفي ختام الحفل تم تكريم براعم مستقبل وطن بالشهادات التقديرية والهدايا المدرسية، وأيضا تكريم أبطال حرب 6 أكتوبر بالدروع.

وفي محافظة الأقصر،

اختتمت أمانتي مركزي الأقصر والقرنة، من فعاليات تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث أسفرت نتائج مركز الأقصر بفوز فريق الحبيل متوجاً لبطل الدوري بالأمانة علي مستوي المحافظة، كما توج فريق الزمامي ببطولة دوري مستقبل وطن في لعبة كرة القدم بمدينة القرنة وذلك بعد فوزه علي فريق البعيرات في المباراة النهائية للدوري، وتم تسليم جوائز البطولة للفرق الفائزة والجوائز لفرق المراكز الثلاثة.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مدينة شبرا الخيمة غرب، احتفالية كبري بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر، بحضور أبطال هذه الملحمة الذي تحدثوا عن ذكرياتهم الجميلة التي سطروها بدمائهم ودماء زملائهم الشهداء الأبرار، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من أعضاء أمانة غرب شبرا الخيمة وعدد كبير من قيادات العمل العام وجميع أسر الشهداء المكرمون والمقاتلون الأبطال.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز شبين القناطر، ندوة تثقيفية عن المرأة ودورها المحوري والفعال في تنمية الوعي المجتمعي للمرأة، وكذلك التغييرات البيئية والمناخية التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وفى قرية كفر الشيخة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مدينة أبنوب، احتفالية احتفاءا بذكرى مولد النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" بمقر الأمانة، وبدأ الحفل بآيات الذكر الحكيم، ثم مقتطفات من سيرة النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، ألقاها ممثل وزارة الأوقاف المصرية، وفي ختام الاحتفالية، قامت الأمانة بتوزيع حلوى المولد على الأسر الأولى بالرعاية المدعوة لحضور الحفل.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.



تكريم حفظة القرآن الكريم



توزيع حلوى المولد



جانب من الفعاليات



جانب من فعاليات الحزب اليوم



حلوى المولد



دورات رياضية



دورى الحزب



على هامش الفعاليات



فعاليات الحزب اليوم بإحدى المحافظات



فعاليات الحزب بمحافظة دمياط



قوافل طبية