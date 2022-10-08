غدًا.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم السبت، عن قطع التيار الكهربي عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأحد، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 4 مناطق بالمدينة وهم: منطقة ابني بيتك، منطقة الـ30 منزل بدوي بجوار ابني بيتك، والمجمع التعليمي بتوشكى، ومشغل حي المروة، بجانب المحلات التي توجد بهذه المناطق لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وأشار البيان إلى أن قطع التيار الكهربائي سيؤثر على ضخ المياه لذا تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.