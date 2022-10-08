كوريا الشمالية تطلق المزيد من الصواريخ في سابع استفزاز خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

للمرة السابعة خلال أسبوعين، أطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا صواريخ باليستية باتجاه المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي، حسبما ذكرت حكومات في المنطقة اليوم السبت.

وأكدت الحكومة اليابانية الإطلاق في بيان، في حين نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجيش قوله إنه تم إطلاق صاروخين قصيري المدى.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن السلاح أو المسافة التي حلق بها.

وجاء الإطلاق بعد ساعات من انتهاء القوات الكورية الجنوبية والأمريكية من مناورة بحرية مشتركة شملت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس رونالد ريجان".

وبررت الإدارة الوطنية لتطوير تقنيات الطيران والفضاء في كوريا الشمالية اليوم السبت الإطلاق الصاروخي بأنه إجراء للدفاع عن النفس ضد الولايات المتحدة.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن ذلك لن يشكل تهديدا للجيران المباشرين في المنطقة.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي صاروخا متوسط المدى فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، مما أثار جولة جديدة من الإدانة الدولية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، والتي يمكن أن تحمل أيضا رأسا حربيا نوويا ، بحسب تصميمها .