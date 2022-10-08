صور.. محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم السبت ، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، عقب صلاة المغرب بمسجد البقلى بحى غرب.

جاء ذلك في حضور اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور على عبد الحافظ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ومحمد بشير رئيس حى غرب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاحتفال - التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة، مؤكدا على قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري والتفافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لتحتل مصر مكانتها بين الأمم.

بدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس تركي مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية أوقاف أسيوط للشيخ الدكتور عاصم قبيصي والتي أشار فيها إلى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم موجهاً رسالة إلى الشباب المصرى بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبني الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض .

وفى نهاية الاحتفال كانت الابتهالات الدينية للمنشد الشيخ يسري عبد الرحمن وسط تفاعل من جميع الحضور.

وحرص المحافظ على مصافحة الحضور للتهنئة بالمولد النبوى الشريف والتقاط الصور التذكارية.

كما التقى المحافظ بعض قيادات وأئمة الأوقاف والأزهر الشريف و حثهم على التركيز على وسطية الإسلام فى الدعوة وحث المواطنين على الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن التشدد والأفكار الهدامة ودعم مشروعات التنمية التى تتم على أرض مصر وعلى أرض المحافظة بصفة خاصة والحفاظ على مكتسبات التنمية والنهضة التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.