المحطة النووية الأوكرانية تفقد رابط الطاقة الخارجي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا الأوكرانية، وهي الأكبر في أوروبا، فقدت آخر مصدر خارجي متبقٍ للطاقة نتيجة للقصف المتجدد، وهي تعتمد الآن على مولدات الديزل في حالات الطوارئ.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: «إن استئناف القصف، الذي أصاب المصدر الوحيد للطاقة الخارجية للمحطة، أمر غير مسؤول إلى حد كبير».

ومن جهة أخرى تسبب انفجار مجهول في انهيار جزئي للجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، مما ألحق أضرارًا بشريان إمداد مهم لجهود الكرملين.

خبراء الوكالة

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وصلة المحطة بخط 750 كيلوفولت قطعت واستشهدت بمعلومات رسمية من أوكرانيا وتقارير من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع الذي تحتجزه القوات الروسية.

وتم إغلاق جميع المفاعلات الستة في المحطة ولكنها لا تزال بحاجة إلى الكهرباء للتبريد ووظائف السلامة الأخرى.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مهندسي المحطة بدأوا العمل على إصلاح خط الكهرباء المتضرر ومولدات المحطة - التي لا تستخدم جميعها حاليًا - لديها وقود كافٍ لمدة 10 أيام على الأقل.

منطقة حماية

وزار جروسي كييف وقال، إنه سيسافر قريبًا إلى روسيا، ثم يقوم برحلة أخرى إلى أوكرانيا، لتعزيز جهوده لإنشاء «منطقة حماية للأمان والأمن النوويين» حول المحطة، وهو ما دعا إليه منذ أسابيع.

وقال: «هذه ضرورة مطلقة وعاجلة». ولم تحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللوم على القصف. انفجار الجسر

ومن جهة أخرى تسبب انفجار السبت في انهيار جزئي للجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، مما ألحق أضرارًا بشريان إمداد مهم لجهود الكرملين الحربية المتعثرة في جنوب أوكرانيا.

وقالت السلطات الروسية، إن انفجار شاحنة ملغومة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. واتهم رئيس البرلمان الإقليمي المدعوم من روسيا في القرم أوكرانيا على الفور بالوقوف وراء الانفجار.

ولم توجه موسكو اللوم. وهدد المسؤولون الأوكرانيون مرارًا بضرب الجسر وأشاد البعض بالدمار، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

تصعيد الحرب

وخاطر الانفجار بتصعيد حاد في حرب روسيا التي استمرت ثمانية أشهر، حيث دعا بعض المشرعين الروس الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعلان «عملية مكافحة الإرهاب» رداً على ذلك، متجاهلاً مصطلح «عملية عسكرية خاصة» قلل من نطاق القتال إلى المواطنين الروس العاديين..

وقد يستخدم الكرملين مثل هذه الخطوة لتوسيع سلطة الأجهزة الأمنية، وحظر التجمعات، وتشديد الرقابة، وفرض قيود على السفر، وتوسيع التعبئة العسكرية الجزئية التي أمر بها بوتين الشهر الماضي.

وبعد ساعات من الانفجار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد القوات الجوية، الجنرال سيرجي سوروفكين، سيقود جميع القوات الروسية في أوكرانيا. سوروفكين، الذي عُين خلال الصيف مسؤولاً عن القوات في جنوب أوكرانيا، قاد القوات الروسية في سوريا واتُهم بالإشراف على قصف وحشي دمر معظم مدينة حلب.

ومع ذلك، لا تزال موسكو تتكبد خسائر في ساحة المعركة.

وأعلن مسؤول مدعوم من الكرملين في منطقة خيرسون بأوكرانيا، السبت، إجلاء جزئي للمدنيين من الإقليم الجنوبي، وهو واحد من أربعة ضمتهم موسكو بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي.

وأخبر كيريل ستريموسوف وكالة RIA Novosti التي تديرها الدولة في روسيا أنه يمكن نقل الأطفال الصغار وأولياء أمورهم، وكذلك كبار السن، إلى منطقتين في جنوب روسيا لأن خيرسون كان «يستعد لفترة صعبة».

جسر كيرتش الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا (12 ميلًا)، على مضيق يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، هو رمز ملموس لمطالب موسكو في شبه جزيرة القرم ورابط أساسي لشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014. يعتبر الجسر الأطول في أوروبا، حيويًا لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا. ترأس بوتين بنفسه افتتاح الجسر في عام 2018.

الانفجار في الجسر الروسي:

قد يستخدم الكرملين مثل هذه الخطوة لتوسيع سلطة الأجهزة الأمنية

وحظر التجمعات

وتشديد الرقابة

وفرض قيود على السفر

وتوسيع التعبئة العسكرية الجزئية التي أمر بها بوتين الشهر الماضي.

محطة Zaporizhzhia النووية:

- هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتهاك للقوانين الدولية.

- وبينما كانت المحطة النووية تحت السيطرة الروسية منذ شهور، فإن المدينة التي تحمل الاسم نفسه لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

- وقع بوتين مرسوما يوم الأربعاء يعلن أن روسيا تستحوذ على المصنع.

- ووصفته وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه عمل إجرامي وقالت إنها تعتبر مرسوم بوتين «باطلاً وباطلاً».

- وقالت شركة Energoatom المشغلة النووية الحكومية الأوكرانية إنها ستواصل تشغيل المحطة