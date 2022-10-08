مظاهرات إيران أسبوع رابع يمتد لإغلاق المتاجر

دخلت الاحتجاجات الأكثر استدامة منذ سنوات، ضد نظام الحكم الإيراني أسبوعها الرابع، حيث اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة مواقع في جميع أنحاء إيران، وقتل شخصان على الأقل خلال هذا الأسبوع.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، وفي بعض المناطق أغلق التجار متاجرهم، استجابة لدعوة ناشطين لإضراب تجاري أو لحماية بضاعتهم من التلف.

العصيان المدني

وقوبلت الاحتجاجات بحملة قمع شرسة، قُتل خلالها العشرات واعتقل المئات.

وقال مراقبون حقوقيون في مدينة سنندج، في المنطقة الشمالية ذات الأغلبية الكردية، إن رجلا قتل بالرصاص بينما كان يقود سيارة في طريق رئيسي. وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية ومقرها فرنسا، ومنظمة هينجاو لحقوق الإنسان، إن الرجل أصيب برصاصة، بعد أن أطلق جهازا صاعقا على قوات الأمن المتمركزة في الشارع.

الذخيرة الحية

وزعمت أن الناس في شارع باسداران في سنندج، قالوا إن الضحية أصيب برصاصة من داخل السيارة دون الخوض في التفاصيل.

لكن صور القتيل تشير إلى أنه أصيب برصاصة من جانبه الأيسر، مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يُطلق عليه الرصاص من داخل السيارة، يمكن رؤية الدم يسيل من داخل الباب على جانب السائق. وقال مراقبو حقوق الإنسان إن متظاهرا ثانيا قتل، بعد أن أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية لتفريق الحشود في المدينة وأصيب عشرة متظاهرين. وشهد إضراب عام في شوارع المدينة الرئيسية، وسط تواجد أمني مكثف، وحرق متظاهرون الإطارات في بعض المناطق.

الحرم الجامعي

كما تم الإبلاغ عن مظاهرات في العاصمة طهران السبت، بما في ذلك مظاهرات صغيرة بالقرب من جامعة شريف للتكنولوجيا، والتي كانت مسرحًا لحملة قمع حكومية عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي، أغلقت السلطات الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.