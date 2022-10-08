بوتين يشدد على حماية جسر القرم بعد تفجيره

وجاء في المرسوم: "أخوّل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين إقليم كراسنودار والقرم".
وفي تقرير منفصل قالت وكالة الإعلام الرسمية نوفوستي، نقلًا عن بيسكوف، إنه لا وجود لـ"وقت محدد لإعادة ترميم الجسر بعد".
وكان قد انفجر صهريج وقود على جسر كيرتش الواصل بين روسيا، والقرم صباح السبت، ويبقى مصدر الانفجار مجهولًا.
وكان قد حمل مسؤول روسي في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من وصفهم بـ"المخربين الأوكران" مسؤولية الحادثة.
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