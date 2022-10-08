شكرا لقرائتكم خبر فحوصات طبية لأمير الكويت في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه أمير الكويت الشيخ نواف الصباح أمس إلى إيطاليا، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار، نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان أمير الكويت عاد من إيطاليا يوم 24 سبتمبر الماضي بعد زيارة خاصة، حسبما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

وصدر أمر أميري في 15 نوفمبر الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، وبصفة مؤقتة.