شكرا لقرائتكم خبر 5000 سلة سعودية للأسر المحتاجة في لبنان وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، أكثر من 5000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في لبنان وباكستان.

وسلم المركز 2000 سلة للاجئين والأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المستضيف بمدينة طرابلس وبلدة دده الكورة وعيرونية في شمال لبنان وصيدا في الجنوب اللبناني، استفادت منها الأسر المحتاجة واللاجئة من مختلف الجنسيات، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

واستكمل الجسر البري الإغاثي السعودي لباكستان، إذ جرى أمس توزيع 3.028 سلة غذائية و150 خيمة إيوائية و1.308 ناموسيات في مناطق سوات وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بمقاطعة آزاد كشمير، استفاد منها 21.196 فردا.