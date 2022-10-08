شكرا لقرائتكم خبر المال الفاسد يدفع لتعديل قانون الانتخابات التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وقال في بيان صدر عن الرئاسة أمس، إنه سيجري تعديلا جديدا على القانون الانتخابي، مبررا خطوته بوجود «تلاعب بالتزكيات» وتفشي «المال الفاسد»، وأضاف «الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة».

وفي سبتمبر الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات، يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القائمات واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.