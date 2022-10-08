شكرا لقرائتكم خبر دمشق: أمريكا تواصل سرقة النفط السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها غير الشرعية فورا من الأراضي السورية، وأن توقف دعمها للإرهابيين والمرتزقة والميليشيات الانفصالية التي تستخدمها لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة.

وقالت الخارجية، في بيان على حسابها عبر موقع «تويتر»، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سان)، أمس، إن «استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الدنيئة المتمثلة في سرقة النفط السوري عبر الحدود السورية العراقية ونقله إلى شمال العراق، يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن».

وأضافت، بأن «سوريا إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك».

ووفق الوكالة، «كثفت القوات الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، سرقاتها للنفط السوري، إذ أخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية، وذلك بالتواطؤ مع ميليشيات قسد المرتبطة بها».