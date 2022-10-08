السعيد يفضح تجارة حزب الشيطان في المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح البرنامج التلفزيوني «أصل القصة» الذي يقدمه الإعلامي عبدالجليل السعيد علاقة حزب الشيطان اللبناني المسمى (حزب الله) بتجارة المخدرات وكواليس تحولها إلى مصدر رئيس لتمويل عملياته العسكرية.

وناقش الإعلامي السوري على قناة (العين) الجوانب الخفية لـ»حزب الله» التي تحولت من منظمة عسكرية وسياسية تركز على الشرق الأوسط إلى عصابة دولية للجريمة عابرة للقارات، وهو ما كشف عنه مشروع «كاساندرا» الذي أطلق بإشراف إدارة مكافحة المخدرات العاملة تحت وصاية وزارة العدل الأمريكية في عام 2008.

وتحدث عن تفاصيل المشروع الذي خلص إلى أن الحزب اللبناني المسلح يجني مليار دولار سنويا نتيجة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية، وعادت الحلقة إلى تسعينيات القرن الماضي والاجتماع السري لقيادات «حزب الله» الذي شرع تجارة المخدرات تحت مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» والحاجة للتمويل.

وسلط «أصل القصة» الضوء على ما ذكرته سجلات لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي»FBI» أن أنشطة الحزب في مجال المخدرات متجذرة وممتدة ومردها فتاوى لبعض رجال الدين المرتبطين به تنص على بيع المخدرات إلى أعداء حزب الله في سياق الحرب ضدهم.

واستعرضت كيفية استخدام الحزب للمخدرات كسلاح لا للتمويل فقط، بل لتدمير المجتمعات المحلية والعربية والعالمية.. وتطرقت إلى دور «حزب الله» في تخريب لبنان وسيطرته على حكومته ومختلف مؤسساته وسلطاته ومرافقه، وتغير هوية البلد الجميل، ليصبح على لائحة الدول الخطرة عربيا وعالميا.