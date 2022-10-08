بوتين يعلن الطوارئ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت موسكو السبت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في اندلاع حريق على جسر القرم الرابط بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، بسبب انفجار سيارة مفخخة. وانتقدت روسيا رد الفعل الأوكراني الساخر على الانفجار معتبرة أنه يدل على "الطبيعة الإرهابية" لكييف. فيما لم يعلن أي مسؤول أوكراني مسؤولية كييف المباشرة عن الهجوم الذي جاء غداة احتفال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين، بل أشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الانفجار يشير إلى "ضلوع روسي".

ألحق انفجار وقع بسيارة مفخخة صباح السبت أضرارا كبيرة على جسر القرم الاستراتيجي الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا، ويضم طريقا بريا ومسارا للقطارات، وقتل فيه ثلاثة أشخاص على الأقل حسب السلطات الروسية.

ونشر مسؤولون أوكرانيون بعد الحادث رسائل مرحة لكن دون إعلان مباشر للمسؤولية.

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربطها بشبكة النقل الروسية في احتفال كبير بعد ذلك بأربع سنوات.

ويمثل الجسر الآن طريق إمداد مهم للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في الساعة 06:07 صباحا بالتوقيت المحلي (03:07 بتوقيت غرينيتش) في شاحنة نقل وتسبب في اشتعال النار في سبع عربات لنقل الوقود في قطار متجه إلى شبه الجزيرة. وأضافت أن قسمين من الجسر البري انهارا جزئيا، لكن الممر المائي عبر مضيق كيرتش، والذي تنتقل من خلاله السفن بين البحر الأسود وبحر آزوف، لم يتضرر. وقال سيرجي أكسيونوف الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجسر البري لا يزال سليما في اتجاه واحد لكن جرى تعليق حركة المرور في أثناء تقييم الأضرار.

وأظهرت صور دخانا كثيفا يتصاعد من جزء من الجسر. ولاحقا نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن الحريق تم إخماده. ونشر ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني رسالة على تويتر قال فيها إن هذا الحادث مجرد "بداية" لكنه لم يقل إن القوات الأوكرانية مسؤولة عن الانفجار. وأضاف "يجب تدمير كل شيء غير قانوني، ويجب إعادة كل ما سُرق إلى أوكرانيا، ويجب طرد الروس من كل (منطقة) احتلوها".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين أصدر تعليمات للحكومة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم قوله "المخربون الأوكرانيين تمكنوا من الوصول إلى جسر القرم بأيديهم الملطخة بالدماء". وأضاف "لديهم الآن ما يفخرون به... خلال نشاطهم الاقتصادي على مدى 23 عاما، لم يبنوا شيئا يستحق الاهتمام في شبه جزيرة القرم، لكنهم (الآن) تمكنوا من إتلاف طريق الجسر الروسي". وقال كونستانتينوف إن الأضرار "ليست جسيمة" وسيتم إصلاحها بسرعة.

ونشر أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني مقطع فيديو للجسر المحترق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب مقطع فيديو لمارلين مونرو وهي تغني "عيد ميلاد سعيد، سيدي الرئيس". وأتم بوتين عامه السبعين أمس الجمعة.

"ضلوع روسي"

أشارت الرئاسة الأوكرانية السبت إلى أن الانفجار هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة إلى "ضلوع روسي" في ما حصل.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة: "من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. إذن، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا (...) كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي".

إعلان الطوارئ

أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت السلطات في أوكرانيا، قد أعلنت عن تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

فيما أعلنت السلطات الروسية، عن أن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

ومن جانبه، قال مستشار للرئيس الأوكراني، إن "تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم هو البداية ويجب تدمير كل ما هو غير قانوني".

هذا وقد أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.