شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يُهنئ القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر: «قمتم بمعجزة أبهرت العالم» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، التحية لرجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي سحق فيها الجيش المصري إسرائيل، واسترد الأرض التي أستولى عليها الكيان المحتل في 67.

وأضاف: "في هذا اليوم لا يمكن أن ننسى دور القوات المسلحة التي حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس، لقد صدق الرئيس السادات عندما قال عن القوات المسلحة، إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن بعد خوف، واصبح له درع وسيف".

وأكمل رئيس حزب أبناء مصر: "لا ننسى في هذا اليوم أن نوجه التحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، الذي اتخذ بجسارة وشجاعة قرار العبور العظيم".

وواصل بركات حديثه خلال الحلقة النقاشية الـ 17 لحزب أبناء مصر حول انتصارات أكتوبر: "أننا قادرون على تحقيق النصر ليس في الحرب فقط ولكن في التنمية والتقدم طالما أخذنا بالأسباب".

واختتم رئيس حزب أبناء مصر كلمته: "لقد حاربنا إسرائيل بسلاح غير متكافئ، ولكن المصريون قاموا بمعجزة أبهرت العالم، ولا يوجد انتصار مجاني دون ثمن".