شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جوارديولا على تألق هالاند وعودة مستوى فودين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تألق نجمه النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق وعودة زميله فيل فودين للمسار الصحيح مرة أخرى.

مواجهة مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدوري

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره نادي ساوثهامبتون مساء اليوم السبت والموافق 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

وفاز مانشستر سيتي بأربع أهداف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بينهما، حيث جاءت الأهداف بأقدام كل من جواو كانسيلو في الدقيقة "20" وفيل فودين في الدقيقة "32" بينما أضاف رياض محرز ثالث الأهداف في الدقيقة "49" وأتم النرويجي إيرلينج هالاند الأهداف في الدقيقة "65".

وفي عودة فيل فودين لم ينسى المدرب بيب جوارديولا الإشادة به حيث علق: "أنا سعيد جدًا بعودته لمساره الصحيح، كنت أتمنى ذلك منذ فترة طويلة والآن أنا سعيد للغاية بذلك".

جوارديولا يشيد بأداء هالاند مع مانشستر سيتي

وغر الوقت نفسه علق بيب غوارديولا عن هالاند:" سلاحنا المذهل، سجل هدفًا رائعًا مرة أخرى،أنا راضٍ جدًا ".

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ساوثهامبتون

ورفع مانشستر سيتي رصيده في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز ليتخطى أرسنال صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عنه.