شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رياض محرز على تألق مانشستر سيتي: هالاند علامة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الجزائري رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تألق ناديه خلال الفترة الأخيرة في جميع البطولات وبالأخص خلال هذه الجولات الأخيرة في البريميرليج ومواصلة النجاح بالفوز على ساوثهامبتون.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نظيره نادي ساوثهامبتون برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت والموافق 8 أكتوبر على ملعب الاتحاد.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وأحرز كل من جواو كانسيلو أولى أهداف اللقاء في الدقيقة "20" وعزز فيل فودين بالهدف الثاني في الدقيقة "32" وأضاف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة "49" واختتم النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق حفلة الأهداف في الدقيقة "65".

تعليق رياض محرز على فوز مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

ووفقًا لما قاله رياض محرز خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "إذا وجدنا هالاند فهذا هو الأمر المثالي لأنه يحترق من أجل التسجيل، إذا لم يحدث هذا فهناك الكثير من اللاعبين ويمكن للجميع إحداث فرق".

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الوصافة.