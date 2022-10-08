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أول تعليق لمحرز بعد استعادة ذاكرته التهديفية

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بغداد - ياسين صفوان - وشارك محرز بشكل أساسي خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ساوثهامبتون في الممتاز، والتي لعبت ضمن الجولة العاشرة، من البريميرليج، وحسمها السيتي برباعية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل محرز هدفا رائعا من تسديدة على الطائر سكنت شباك ساوثهامبتون، ليكون الثاني الذي يسجله قائد الجزائر مع السيتي في كل البطولات، بعدما زار الشباك لأول مرة هذا الموسم، خلال فوز فريقه يوم الأربعاء الماضي على كوبنهاجن في .


وقال محرز بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "تأخري عن التسجيل منذ بداية الموسم كان بالتأكيد أمر ليس سعيدا لي".

وتابع: "ولكن الموضوع كان مسألة وقت، وقد سجلت هدفي الثاني بشكل عام والأول لي في البريميرليج هذا الموسم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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