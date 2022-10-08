شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطماوي: لن نقصي رأيا وسنستمع لكافة القوى السياسية وتلقينا مقترحات 65 حزبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، عقب انتهاء اجتماع مقرري لجان المحور السياسي اليوم، إن لجنة الأحزاب السياسية تسلمت مقترحات 65 حزبا سياسيًا وتدعو باقي الأحزاب للتقدم بمقترحاتها لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الطماوي، سنستمع لكافة الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين في كافة القضايا التي تتعلق بدعم الحياة الحزبية في مصر ، بهدف الوصول للمساحة المشتركة التي يمكن التأسيس عليها للخروج بنتائج تدعم الأحزاب السياسية وتمكنها من أداء الدور المنوط بها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الطماوى، أن من يقرر مخرجات و نتائج الحوار هم القائمين عليه وليس مقرري اللجان، وأشار إلى أنه لن يكون هناك إقصاء لرأي أو فكر وطني يسعي لدعم الحياة الحزبية في مصر.