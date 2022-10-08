شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يكلف بتقديم كافة المساعدات اللازمة لعامل تعرض مسكنه لحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة فور علمه بما تعرض له أحد العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من نشوب حريق بمسكنه الخاص أدى إلى التهام محتويات شقته بالكامل.

وكلف وزير الطيران المدني مدير مكتبه بالتواصل مع موظف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للاطمئنان عليه وعلى أسرته، كما كلف رئيس شركة الخدمات الارضية بسرعة التواصل معه واتخاذ كافة التدابير وتقديم كل المساعدات اللازمة فى مثل هذه المواقف الطارئة .

يأتي هذا التوجه فى ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بالبعد الإنسانى لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى والوقوف بجانبهم فى مثل هذه المواقف الطارئة بما يسهم فى رفع وإعلاء قيم الانتماء والترابط بين جميع العاملين تحت مظلة وزارة الطيران وهيئاتها وشركتها التابعة.