شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة البرلمانية..تفاصيل اتفاقية دولية لتأهيل مشروع الخط الثاني للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، دورها التشريعي خلال الأسبوع الماضي، بالموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

وبحسب الاتفاقية، يدعم المشروع مسار واستراتيجية جمهورية مصر العربية، من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالبنك لمصر للفترة من 2022 إلى 2027.

ويهدف المشروع إلى تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة وإعادة تأهيله، وتحديث أنظمة الاتصـال بالمعدات المتحركة في السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة بالخط الثاني أنفاق القاهرة الكبرى، ويتكون المشروع من عدة أجزاء كتطوير استبدال أنظمة إرسال الإشـارات، والسلامة، والطاقة، والتحكم، والأنظمة الكهرو ميكانيكية، والأعمال المدنية اللازمة لتحقيق زمن التقاطر تشـغيلي مدته بالتقريب 105 ثانية (من 160 ثانية) حالياً، وتطوير أنظمة الاتصـالات الموجودة على متن المعدات المعدات المتحركة في السكك الحديدية - الحالية (حتى 45 منظومة قطار)، وتركيب بوابة الركاب الإليكترونية.