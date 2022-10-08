شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة لتركيب إشارات مرور ضوئية ذكية لعبور المشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، بشأن تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية بتقنية حديثة لعبور المشاة تمكنهم من استخدامها بأنفسهم وقت مرور الشارع، مما يحقق الأمان والحماية لهم من الحوادث فى الطرق العمومية داخل مدينة القاهرة، خاصة حى مدينة نصر ومصر الجديدة وكورنيش جاردن سيتى وكورنيش المعادى وشارع القصر العينى، وكل الشوارع العمومية فى القاهرة، التى يعانى فيها المارة من عدم عبور الشارع بأمان، خاصة الأطفال وكبار السن وأمام المدارس والمستشفيات وبعد منازل الكبارى.

وذكرت النائبة سميرة الجزاز أن هذا الاقتراح لتفادي تكرار حوادث عبور المشاة خاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وأحياء أخرى كثيرة يمكن تحديدها بواسطة مجالس الأحياء بسبب تطوير الشوارع وتشييد الكبارى الجديدة، التى أدت الى سيولة مرور السيارات وزيادة سرعتها فى مناطق سكنية دون مراعاة أماكن مرور المشاة خاصة كبار السن والسيدات والأطفال.

وأضافت النائبة، أن الاقتراح بسيط ومطبق فى معظم دول العالم وفكرته أنه عندما يريد المارة عبور الشارع يتم الضغط على مفتاح الإشارة عند نقطة مرور عبور المشاة وبعدها بحوالى دقيقة تتغير الإشارة للسماح للمارة بعبور الشارع مطمئنين لمدة 30:45 ثانية ولا يعمل هذا المفتاح ( منعا لعبث الأطفال ) إلا بعد كل 3 دقائق مثلا وحسب الدراسة المرورية المناسبة للمنطقة حتى لاتتوقف سيولة مرور السيارات.

وأوضحت النائبة أنه لتنفيذ الإقتراح يتم التنسيق بين مجالس الأحياء مع إدارة المرور لتحديد نقاط أماكن إشارات عبور المشاة مع مراعاة تحقيق أمان عبور المشاة وراحتهم على أن تكون نقاط عبور المشاة لاتزيد عن 400 متر على الأكثر لمراعاة كبار السن وتحقيق سيولة مرور السيارات لمنع الزحام والتكدس.