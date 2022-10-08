رفضا الهدية.. مسعفان يعثران على حقيبة أموال في حادث سيارة بالمنيا: "بنرضي ربنا وضميرنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

ضرب مسعفان بمحافظة المنيا المثل في الأمانة والعمل المثالي، بعد أن وجدا 250 ألف جنيه داخل سيارة انقلبت على الطريق الصحراوي الشرقي، وقاما بإسعاف مستقليها ونقلهم للمستشفى، والحفاظ على حقيبة الأموال وردها لهم.

وعثر عمر مرسال وجرجس عوض، مسعفان في طاقم الإسعاف بإدارة المنيا على المبلغ على الطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم، بعدما انقلبت سيارة تابعة لشركة مستلزمات طبية، كان يستقلها مندوب مبيعات وسائق.

قال جرجس عوض، إنهم فور تلقيهم إشارة بوقوع حادث انقلاب السيارة (5462 د ب أ) نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم، توجهوا لتأدية مهام عملهم، ووجدوا فيها اثنين من المصابين وهما: الشحات على، وحسن محمد وجرى إسعافهما، وبتفتيش السيارة وجدوا فيها على المبلغ، وقاموا بالتحفظ عليه سريعاً، لحين إفاقة المصابين وتواجد ذويهم.

أضاف عوض أنه وزميله في العمل، رفضا الحصول على أية أموال على سبيل "الهدية" من أصحاب السيارة، مؤكداً أنهم يبتغيان بذلك رضى الله وضميرهما.