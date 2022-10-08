هل ترتفع الحرارة مجددا في شهر أكتوبر؟ الأرصاد تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما إذا كنا معرضين لارتفاعات جديدة في درجات الحرارة على مدار شهر أكتوبر.

وقالت غانم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "ten"، إنه من الوارد جدا حدوث ارتفاعات لدرجات الحرارة على مدار شهر أكتوبر لأننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الخريف والذي من الوارد فيه تكرار موجات ارتفاع في درجات الحرارة لكن ليست بذات الدرجة التي شهدناها خلال الأيام الماضية.

وأضافت: "ذلك لأن متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر يتراوح بين 28 و30 درجة مئوية لذلك في حالى ارتفاع درجات الحرارة لن تكون شديدة الارتفاع"، مشيرة إلى أننا مستمرين في احتمالية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف شهر نوفمبر.

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