رئيس وزراء فلسطين: شركاء مع الأردن في إنهاء الاحتلال ووحدة المصير

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،اليوم السبت، أهمية العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع الأردن الشقيق، بقوله "نحن شركاء مع المملكة الأردنية في السعي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وشركاء في الحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادل للبلدين ووحدة المصير".

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بحضور وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور. وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية .

وأطلع اشتية الوزير الأردني على الانتهاكات والاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار الاقتحامات اليومية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن هذه الحملة المسعورة المرتكزة على الدم الفلسطيني والاستيلاء على الأراضي والاعتقالات هي لتمويل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني من الوزير الأردني على مُستجدات تطوير جسر الملك حسين، مُشيرًا إلى أهمية العمل من أجل بناء جسر لخدمة البضائع وفصله عن حركة المواطنين بما يساهم في المزيد من تسهيل وسرعة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين.

وثمن رئيس وزراء فلسطين كافة الجهود المبذولة بتوجيهات رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ، لتعزيز هذه الشراكة المستندة لرؤية وتوجيهات قيادة البلدين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين .