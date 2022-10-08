زعيم أغلبية النواب: القيادة السياسية تولي "قادرون باختلاف" اهتماما غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد، أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بــ "القادرون باختلاف" من خلال العديد من التنظيمات والقوانين والتي كان أخرها تعديل قانون صندوق "القادرون باختلاف" الذي تقدم به حزب مستقبل وطن ليزيد موارد الصندوق بنسبة كبيرة جدا، معربا عن فخره بما يقدمه الحزب بمحافظة قنا وتكريم من "القادرون باختلاف".

جاء ذلك خلال حضور أشرف رشاد، اليوم السبت، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم و100 شخص من الفائقين والفائقات من "القادرون باختلاف" بمختلف المراحل التعليمية، بحضور نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب النائب عماد سعد حمودة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور محمد السيد.

وقال رشاد، إن تكريم الفائقين والفائقات وحفظة كتاب الله من "القادرون باختلاف" يحمل العديد من الرسائل أولها أنه لا يوجد سبب أو عائق لأن يكون الإنسان عاجزا عن تحقيق أحلامه وطموحاته وأهدافه والنجاح فيها واليوم نرى القادرون باختلاف استطاعوا أن يعبروا كل الحواجز وليس في العلم أو حفظ القرآن الكريم بل في العديد من المجالات ومنها البطولات الرياضية، حيث ضربوا أروع الأمثلة ورفعوا اسم مصر عالية في كل المحافل سواء المحافل الدولية أو الإفريقية.

وأضاف أن " القادرون باختلاف " هم مصدر فخر لنا جميعا لما يحققونه من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والبطولات معلنا أن "مستقبل وطن" سينظم أكبر مسابقة تعليمية وأخرى رياضية في كل محافظات الجمهورية وسيتم إطلاقها قريبا، مشددا على دعم الحزب الكامل لتلك الفئة القديرة بكل الاحترام والتقدير.

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