عمرو أديب عن الأسعار: "الست بتحترم الراجل اللي يقولها في الأزمة متقلقيش معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية والتى أصبحت في تذبذب خلال الفترة الماضية، كما تحدث على زيادة الأسعار، قائلا: "لا بد أن نقلل من شراء الأغراض التي لا ضرورة لها والتي يمكننا الاستغناء بشويش شوية عشان الدنيا مش مستحملة".

ووجه أديب عدة نصائح للمواطنين بخصوص الأسعار: "إذا لم تكن بحاجة لتغيير سيارتك أو شراء هدية عالية الثمن لزوجتك خلال هذه السنة.. بلاش استنى شوية".

وتابع: "عشان مراتك لما تيجي تقولك عايزة فلوس تقولها أهي، لأن في العلاقة بين الرجل والمرأة، الست بتحترم جدا الرجل اللي في عز الأزمة يجي يقولها متقلقيش معانا فلوس، وده مهم جدا عند كل رجل".