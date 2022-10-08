شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يسعى لاستكمال رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد إيرلنيج هالاند رفقة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مباراة هامة اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام هالاند في الدوري الإنجليزي ومعدل أهدافه

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن هالاند أصبح يتمتع بمعدل تهديفي كبير حيث يزور شباك المنافس مرة كل 48 دقيقة وهو المعدل الأفضل حتى الآن في تاريخ المسابقة.

وسلطت الصفحة الرسمية للبريميرليج عبر "تويتر" الضوء حول هذا الرقم مؤكدة بأن هالاند سيدخل مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون محاولا مواصلة المعدل التهديفي والحفاظ على هذا الرقم لفترة طويلة.

ويعتلي إيرلينج هالاند حتى الآن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متفوقا بفارق ضعف الأهداف عن أقرب منافسيه وهو هاري كين برصيد 7 أهداف.

هالاند ينتقل لصفوف مانسشتر سيتي

الجدير بالذكر أن مانشستر ستيي قد نجح في التعاقد مع هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفةي الأخيرة بمبلغ 60 مليون يورو قادما من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.