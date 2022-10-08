شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم السادات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة من منطلق كونها قاطرة التنمية التي تحقق التقدم الملحوظ في المجتمع المصري.

وتابع النائب كريم السادات في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر، عبر الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى دورها الكبير في توفير مزيد من فرص العمل للشباب .

وأكمل عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصناعي للارتقاء به، خاصة بعد تفاقم الأزمة بين الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وليس مصر فقط، الأمر الذي يحتم أن يكون هناك جهود أكبر لدعم الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة لمجابهة التحديات.

وأكمل النائب كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً" جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.