شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الميراث محجوبا ومن الأشخاص المحرومون منه؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق قانون المواريث للأنواع المحجوب عنها الميراث، حيث نص القانون على أن "الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر، والمحجوب يحجب غيره.

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة.

تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، ويحجب الأب الجدة لأب، كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا والوالد وولد الابن وإن نزل.

يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منهما درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 19.

يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبهما الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.