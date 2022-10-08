شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: حياة كريمة تتبنى خطة طموحة لتنمية الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبني الدولة لخطة طموحة لتنمية الريف المصرى، خاصة الوجه القبلى”الصعيد”، خطوة جادة بعد أن عانى خلال العقود السابقة من عدم الاهتمام والتهميش نتيجة غياب العديد من الخدمات، سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي)، مما جعل المواطنين بمنطقة “الصعيد” يشعرون بحالة من اليأس نتيجة عدم اتجاه الحكومة إلى تحسين أحوال معيشتهم، لذلك توحدت جهود الدولة في توفير “حياة كريمة” لصعيد مصر.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن إطلاق المشروع القومي لمبادرة “حياة كريمة” كان بمثابة دفعة قوية نحو إنهاء هذه المعاناة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد كافة الجهود من كل الجهات المعنية لتحقيق إنجاز سريع كي يتغير واقع الريف المصرى، وخاصة الصعيد نتيجة ارتفاع معدلات الفقر. ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة وتطوير 4741 قرية، وتقوم المبادرة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

الفقر.. عقبة في طريق التنمية

كلما زادت معدلات الفقر كلما شكل تحديًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي لأي دولة، خاصة وأن الفقر يعد بيئة خصبة لزيادة معدلات التطرف والارهاب، لذلك كان اتجاه القيادة السياسية منذ 2014، بخطوة القضاء على الفقر كهدف أساسي على أجندة الدولة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء إلى أن أفقر خمس محافظات في مصر هي أسيوط وبلغت نسبة الفقر فيها 66.7% من سكانها، ثم سوهاج في المركز الثاني بنسبة 59.6% من السكان، والأقصر في المركز الثالث بنسبة 55.3% من السكان، ثم المنيا في المركز الرابع بنسبة 54.7%، وحلت محافظة الوادي الجديد في المركز الخامس، حيث بلغت نسبة الفقر بين سكانها نحو 52.6%.

وبناء على ارتفاع معدلات الفقر في محافظة أسيوط، كانت المحافظة من المحافظات التي لها أولوية في الدخول ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنها تفتقر إلى العديد من الخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو على صعيد البنية التحتية.