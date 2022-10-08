شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف عن عرض جديد لضم رونالدو فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية من مسئولي جالطة سراي التركي فى الحصول على خدمات النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايت خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك فى ظل تعرض اللاعب لضغوطات كبيرة، فى ظل بقائه داخل صفوف ااشياطين الحمر فى الفترة المقبلة، مما قد يجعل اللاعب قد يخطط للتوجه إلى أحد الدوريات الأقل قوة للظهور بشكل مغاير.

وأوضحت التقارير أن نادي جالطة سراي بدأ محادثاته الشفهية بالفعل مع اللاعب، من أجل معرفة رأيه المبدئي حول الإنضمام للفريق، قبل إرسال عرض رسمي للاعب، معتمدة فى تفاوضها مع اللاعب أن الدوري التركي أصبح من الدوريات الكبري، والذي يضم العديد من النجوم الرائعين أمثال مسعود أوزيل، وماورو إيكاردي، نجمي ريال مدريد وباريس السابقين.



موقف رونالدو من الإنتقال إلى جالطة سراي

ومن جانبه لم يحسم اللاعب قراره النهائي من الإنضمام للفريق التركي من عدمه، خاصة أن الدوري التركي من الدوريات الضعيفة فنيًا على المستوي الأوروبي، فى الوقت الذي يري اللاعب أن تجربة مسعود أوزيل مع فريقي بوشتكاش وإسطنبول ليست هي الأفضل، بعد أن كان اللاعب أحد نجوم أرسنال فى الدوري الإنجليزي.



موقف مسئولي اليونايتد من رحيل اللاعب

وأفادت التقارير أن مسئولي اليونايتد وجهازه الفني، لا يمانعون رحيل اللاعب فى الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب عاجزًا عن مساعدة نفسه، حتي يقوم بمساعدة فريقه فى الفترة الحالية، مما قد يجعل من رحيله أمرًا طبيعيًا خلال الفترة المقبلة، إذا ما قرر اللاعب خوض تحدي جديد.