شكرا لقرائتكم خبر عن بوتر يشيد بمدافع تشيلسي قبل مواجهة ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن صعوبة المواجهة القادمة أمام ولفرهامبتون، فى الجولة العاشرة، بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شدد على أهمية مواصلة الفوز خلال الفترة القادمة، من أجل تحسين مركز الفريق فى المسابقة، ودخول المربع الذهبي فى المنافسة.

وعند سؤاله بخطورة المهاجم الأسباني المخضرم ديحو كوستا، أشار إلى أنه بالفعل من اللاعبين المميزين، ولكنه يثق فى قدرة مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا، والذي قادرًا على تحجيم خطورة النجم الإسباني، خاصة أن المدافع البرازيلي يعيش حالة فنية رائعة مع الفريق فى الآونة الأخيرة، الشئ الذي ظهر واضحًا بعد تألق اللاعب خلال مواجهة ميلان السابقة.



تشيلسي يختمم إستعداداته لمواجهة ولفرهامبتون

ومن جانبه أختتم فريق "البلوز" إستعداداته للمواجهة القادمة أمام خصمه العني ولفرهامبتون، حيث حذر بوتر من ضرورة توخي الحذر فى التعامل مع الفريق الضيف، خاصة أنه يجيد التعامل مع الفرق الكبري، على الرغم من مركزه المتأخر فى جدول ترتيب المسابقة، والذي قد يكون خادعًا للجميع.



موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي تشيلسي غريمه ولفرهامبتون اليوم السبت، فى الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.