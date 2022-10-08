شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يحذر من خطورة مهاجم أرسنال قبل مواجهة الفريقين غدًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة القادمة أمام أرسنال، فى الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد على صعوبة المواجهة مع الفريق اللندني فى هذا المرحلة، لا سيما أن "الجانرز" يعيش واحدة من أفضل مواسمه بعد تربعه على قمة ترتيب المسابقة هذا الموسم.

وأشاد المدرب الألماني بالقدرة التهديفية الكبيرة التي يمتلكها المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس، مهاجن فريق نادي أرسنال، حيث حذر لاعبيه من خطورة اللاعب، وضرورة عدم التؤكيز فى تحركاته جيدة، خاصة أنه يجيد خطف الأهداف من أنصاف الفرص، وإستغلال شرود المدافعين فى بعض أجزاء المباراة بصورة جيدة.



موقف ليفربول من المنافسة على البيرميرليج

وانحصرت حظوظ "الريدز" بشكل كبير فى المنافسة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن تبقي حظوظ الفريق متوفرة إذا ما تمكن من هزيمة خصومه المباشرين على صدارة الدوري الإنجليزي، ووعلى رأسهم أرسنال والسيتي وتوتنهام، مما قد يعزز حظوظ الفريق بعض الشئ، مع محاولة الفوز فى جميع المباريات المتبقية من الدور الأول للمسابقة.



تعرف على موعد مباراة أرسنال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال غريمه نادي ليفربول يوم الأحد القادم، على ستاد الإمارات معقل فريق" الجانرز"، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.