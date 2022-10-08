شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه يصدم كلوب: سبب هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه هانز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، صدمه للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند السابق.

ويرى الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، أن يورجن كلوب، كان سببًا في هيمنة البافاري على بطولة الدوري الألماني.

رحيل كلوب عن الدوري الألماني

وكان يورجن كلوب، رحل عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2015، رغم أن فريقه كان ينافس على لقب البطولة ونجح في منح البايرن منها أكثر من موسم.

هانز رومينيجه ينتقد رحيل كلوب عن بوروسيا دورتموند

وقال رومينيجه في حواره مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "اعتقد أن هيمنة بايرن ميونخ لها علاقة بالمدرب، يورجن كلوب".

وأضاف: “كان كلوب شخصًا مهمًا للغاية في الدوري الألماني، خاصة مع بوروسيا دورتموند، لقد كون فريقًا قويًا وحافظ على أسلوبه لسنوات، لكن منذ رحيله افتقروا قوتهم".

وتابع: "أثق في أن إيدن تيرزيتش (مدرب بوروسيا دورتموند الحالي) سيغير ذلك في المستقبل".

واختتم: “بايرن ميونخ لا يحتاج عادة إلى بيع نجومه لتحسين ميزانيته، لكن في بوروسيا دورتموند يعانون في بعض الأوقات ولذلك يفكرون في رحيل، جود بيلينجهام، إذا كان في بايرن ميونخ لن يرحل”.