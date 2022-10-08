08 أكتوبر , 2022
لوحة جدارية تكريماً لمهسا أميني في نفق التويلري في باريس (أ ف ب).
حثّت فرنسا رعاياها اليوم الجمعة على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت «أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة».
وانتقدت فرنسا إيران هذا الأسبوع بسبب «ممارساتها الدكتاتورية» واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو أمس الخميس يعترفان فيه بالتجسس وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع تلقي طهران باللوم فيها على أعداء أجانب.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق اليوم الجمعة إلى الإفراج عن مواطنيها الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.