العثور على 15 جثة بعضها محترق على شاطئ في ليبيا

07 أكتوبر , 2022
شاطئ في ليبيا.
قال عضو في الهلال الأحمر بمدينة صبراتة الليبية اليوم الجمعة إن رجال الإنقاذ عثروا على 15 جثة على الأقل على الساحل في المدينة من بينها عدد محترق في قارب وعدد آخر على الشاطئ.
وأفاد مصدر أمني في صبراتة بأن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غرب البلاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تستطع «رويترز» التحقق منها، قارباً محترقاً على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود وما بدا أنه نفس القارب محترق من الداخل وبه رفات بشرية متفحمة.
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