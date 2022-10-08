إسرائيل تستعين باليوتيوبر ريهام عياد للتشكيك في انتصار أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

استعانت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" بموقع "فيس بوك" بأحد فيديوهات اليوتيوبر ريهام عياد للرد على أحد متابعيها، لتعيد الصفحة الإعلامية إلى ساحة الجدل مرة اخرى.

وذكر موقع قناة "صدى البلد" أن ما أعاد ريهام عياد إلى الأضواء مجدداً، هو استعانة صفحة إسرائيل تتكلم باللغة العربية بحلقة من حلقات برنامج ريهام "القصة وما فيها"، والتي كانت تتحدث عن نصر أكتوبر عام 1973.

ووفقاً للموقع، فإن ريهام "قلّلت من شأن انتصار المصريين في الحرب"، وذلك بالتزامن مع الذكرى 49 لانتصار أكتوبر.

وكانت حلقة ريهام عياد بعنوان "هو احنا انتصرنا في حرب أكتوبر ؟"، حيث قامت الصفحة الإسرائيلية بالاستعانة بلينك الحلقة للرد على تعليق متابع يقول فيه: "عيد نصر سعيد".

وردت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على تعليقات متابعيها على "فيس بوك" بشأن احتفالهم بذكرى نصر أكتوبر، حيث قالت: "لو كان انتصار كما تدّعون، ما كان الرئيس السادات يحتاج إلى زيارة إسرائيل، لا أحد يزور خصومه لو كان فعلا ضعيف".

وبدأت ريهام عياد حلقتها الخاصة بنصر أكتوبر، تحدثت خلالها عن بعض الوقائع الخاصة بالحرب: "إحنا فعلا انتصرنا في حرب أكتوبر؟ هذا التساؤل مش من مصريين أو عرب فقط وإنما هو تساؤل عالمي".

وقالت اليوتيوبر: "بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956، تم عمل تسوية مع الجانب الإسرائيلي، وكسب منها الأخير العديد من المكاسب، وذلك من خلال مرور الملاحة والتجارة الإسرائيلية من مضيق تيران، لكن يوم 22 مايو 1967 أغلق الرئيس عبد الناصر خليج العقبة في وجه الإسرائيليين، وذلك على خلفية المعركة التي نشبت بينهم وبين القوات السورية، واستطاع الجانب الإسرائيلي إسقاط 7 طائرات سورية في ساعة واحدة، لذلك أصبح الجميع يعلم بالحرب بما فيهم الرئيس عبد الناصر".

ولم تقف ريهام عياد عند هذا التساؤل، بل طرحت تساؤل آخر في حلقة سابقة وهو: "هل أضاع السادات حق العرب في كامب ديفيد؟".

وكانت ريهام عياد قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، عندما تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ في برنامجها "القصة وما فيها" يعود إلى العام الماضي 2021، وبالتحديد حلقة "سر مكالمة عبد الناصر الغريبة لزينات صدقي ولغز علاقتها بالضباط الأحرار"، وفقاً لموقع "صدى البلد".

وجاء الخطأ عندما وضع فريق إعداد البرنامج، صورة الأديب نجيب محفوظ، وأرفقوها بتعليق "طه حسين" في إشارة إلى عميد الأدب العربي.