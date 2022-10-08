شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة صندوق قناة السويس وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع قانون هيئة قناة السويس المقدم من الحكومة، أن تشكيل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس يتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسى للصندوق.

كما يتضمن التشكيل، ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ووفقا للمادة رقم 15 مكرر "و" يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.