حريق داخل مدرسة ابتدائي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، على حريق نشب اليوم السبت، داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة الشهيد رمضان البسيوني الابتدائية.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ولا توجد أي إصابات بشرية ووجود بعض الخسائر المادية جار حصرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.