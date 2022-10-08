ضبط 10 أطنان أرز شعير قبل تهريبها بالسوق السوداء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة،حملة تموينية، بمركز شبراخيت ، اليوم السبت، بالاشتراك مع مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 سيارات محملة بـ 10 أطنان أرز شعير غير مصحوبين بالمستندات الدالة على مصدرهم، وجرى مصادرة الكمية وتوريدها إلى المضارب الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرى توجيه 1865 إنذار لمزارعين، لتأخرهم في توريد الأرز الشعير، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، أو غير المصرح بتداولها خارج المنظومة التي حددتها الدولة.