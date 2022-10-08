البنوك تعيد هيكلة مديونيات بقيمة 13 مليار جنيه على "ايفرجرو" للأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت 3 مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك وافقت على إعادة هيكلة مديونيات بقيمة 13 مليار جنيه على شركة "ايفرجرو" للأسمدة عملاق صناعة الأسمدة في مصر.

وأوضحت المصادر أن شركة ايفرجرو للأسمدة تعثرت خلال الفترة الأخيرة عن سداد مستحقات لعدد 32 بنكا وهو ما استدعى الحاجة للتحرك سريعا لمساندتها وإعادة هيكلة القروض.

وتولى بنك كبير بالنيابة عن تحالف البنوك عملية التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة المديونية المتعثرة على "ايفرجرو" بالنيابة عن باقي البنوك، حيث نجح في التوصل لاتفاق مع الشركة في محاولة لمساعدتها على سداد مستحقات البنوك واستمرارها في الإنتاج.

وبحسب موقع الشركة، تعمل ايفرجرو في مجال تصنيع وتسويق الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، وتم تأسيسها عام 2006، لتقوم بتصنيع وتسويق منتجات الأسمدة عالية الجودة وطرحها في الأسواق الدولية.

واتخذ البنك المركزي إجراءً تحوطيا لمواجهة احتمالات زيادة تعثر شركات الأسمدة بإلزام البنوك بتكوين مخصص بنسبة 75% من إجمالي المديونية على أن تصل إلى 100% من إجمالي المديونية نهاية العام الجاري بهدف زيادة تحوط البنوك من أي مخاطر محتملة لعدم السداد، بحسب المصادر.

والمخصصات هو عبارة عن مخصص مالي تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد، ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر.

وتعثر شركة ايفرجرو جاء تزامنا مع تعثر شركات الشناوي للأسمدة بمديونية تصل إلى 12 مليار جنيه لتحالف بنكي.

وأبرم بنك مصر بالنيابة عن البنوك المشاركة في القرض مع مالك شركات الشناوي للأسمدة، اتفاقا لإعادة هيكلة المديونية مقابل بعض من الأصول العينية لتسديد جزء من المديونية وسداد أقساط مالية للمديونية، بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن البنوك بدأت تشدد في إجراءات المنح تحوطا من احتمالات تعثر العملاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية من حالة عدم يقين فرضها استمرار النزاع الروسي الأوكراني على المجتمع الدولي.

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