روسيا: ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في التفجير جسر القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة أشخاص جراء التفجير الذي استهدف جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم.

أدى حريق كبير نجم عن انفجار سيارة مفخخة إلى توقف الحركة على جسر القرم المنشأة الأساسية ورمز ضم شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه، كما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب من دون أن تتهم أوكرانيا.

ويظهر في لقطات للجسر يتم تداولها عبر الإنترنت خط السكة الحديد مشتعلًا على امتداد عشرات الأمتار وقسمًا منهارًا من الطريق.

وهذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها، بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وألحق الانفجار أضرارا بالغة بالجسر. وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها "فتحت تحقيقا جنائيا بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم"، موضحة أن الانفجار وقع بعد "انفجار شاحنة".