التضامن: 1000 متطوع من الشباب للمشاركة في تنظيم قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج المتطوعين المشاركين في تنظيم مؤتمر قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لديها أكثر من مليون متطوع منهم 230 ألف متطوع من الشباب بالمنظمات الأهلية، وصندوق مكافحة الإدمان، وجمعية الهلال الأحمر المصري، ونحو نصف مليون متطوع في مجالس إدارات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير المعلوم أعدادهم بدقة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع المتطوعين عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال تجمعهم بمكتبة الإسكندرية.

وأضافت القباج أن تم استقبال 9900 طلب للتطوع للمشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ، من 80 دولة تم إخضاعهم لمعايير خاصة لاختيار 1000 متطوع، ويتم تدريب الشباب ممن تأهلوا لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحدث.

وأشارت القباج إلى أن العد التنازلي لمؤتمر قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بدأ، حيث تتجه أنظار العالم نحو مدينة السلام المصرية شرم الشيخ، وذلك بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وذكرت أن قادة العالم سيجتمعون بالقمة التي تحضرها 197 دولة، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وأضافت القباج أنها تسعى هذا العام لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، والتي تستعرض فيها رؤيتها في تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع في مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وتعزيز قدراتهم للمشاركة والاستجابة لتحديات مصر التنموية.

وأوضحت أن برنامج المتطوعين يعد أكبر برنامج للتطوع على الإطلاق في تاريخ قمم المناخ السابقة، كما أنه يعد أكبر استثمار في رأس المال البشري لتأسيس وتعزيز قيم التطوع.

وتابعت القباج أن الوزارة نفذت أكبر ملتقى تدريبي للمتطوعين بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، بالشراكة مع صناع الحياة ومنصة المنتور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بهدف تفعيل أدوارهم القيادية.

كما نفذت الوزارة أكبر ملتقى تدريبي للمتطوعين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وفقا للوزيرة.

وقسمت وزارة التضامن الاجتماعي خطتها لاستقبال مؤتمر المناخ، إلى 3 محاور؛ المحور الأول خاص بإجراءات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الموقع الإلكتروني للمؤتمر ليكون مناسباً للمستخدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، مترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بحسب القباج.

أما المحور الثاني خاص بملف المتطوعين لتوفير 1000 متطوع للمشاركة بالقمة مع التأكيد على تحقيق التنوع واحترام الاختلافات، حيث أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا لاستقبال طلبات التطوع للمؤتمر من مصر وشباب القارة الأفريقية، وذوي الإعاقة للمشاركة من خلال التطوع في هذا الحدث المهم، وفقا للقباج.

أما المحور الثالث للوزارة يتضمن عقد يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائي، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدني خلال فترة انعقاد القمة، مع تخصيص مساحة للمجتمع المدني ومعرض للمنتجات الخاصة بالأسر المنتجة "ديارنا" بالمنطقة الخضراء.