انت الان تتابع خبر ماسة وردية بيعت بنحو 58 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "سوذبيز" أن هذا الحجر النادر المسمّى "نجمة ويليامسون الوردية" والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراطًا بيع لقاء 453,2 مليوناً من دولارات هونغ كونغ، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.ولم يُكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخّمن البالغ 21 مليون دولار.

وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد. ويُعتبر الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطاباً للطلب في السوق العالمية.

وكان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيعَ حجر "سي تي إف بينك ستار" خلال مزاد علني في هونغ كونغ في مقابل 71,2 مليون دولار.



وسميت "نجمة ويليامسون الوردية" على اسم ماستين ورديتين أخريين هما "سي تي إف بينك ستار" و "حجر ويليامسون" ، وهو ماسة من عيار 23,6 قيراطاً قُدمت هدية زفاف لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عام 1947.