اعتقال 17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في احتجاجات إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أشتري، إن "الأمن اليوم هو أعظم نعمة لكل الدول ولكل المسؤولين والحكام في جميع أنحاء العالم، وهم يبذلون قصارى جهدهم لمزيد من الأمن في بلادهم، ولدينا الأمن بفضل دماء الشهداء ويقظة الناس وإجراءات القيادة، بينما العدو يسعى لزعزعة الاستقرار والأمن والسلام في بلدنا".وتابع، أن "واجب الشرطة في إيران والقوات المسلحة هو الحفاظ على السلام والأمن على الحدود وداخل البلاد، وأن الشرطة هي الركيزة الأساسية للأمن الداخلي، وبحسب القيادة، فهي من الركائز الأساسية للأمن وقدمت 13 ألف شهيد".