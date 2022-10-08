الكشف عن تفاصيل إصابة ميسي الاخيرة.. هل سيغيب عن المونديال؟

الخليج 365 – رياضة

كشفت تقارير فرنسية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بنفيكا، في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

