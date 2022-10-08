انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل إصابة ميسي الاخيرة.. هل سيغيب عن المونديال؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-434578-638008214735947142.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-08 | 12:22
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الخليج 365 – رياضة
كشفت تقارير فرنسية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بنفيكا، في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.
كشفت تقارير فرنسية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بنفيكا، في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.