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الكشف عن تفاصيل إصابة ميسي الاخيرة.. هل سيغيب عن المونديال؟

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2022-10-08 | 12:22

الكشف عن تفاصيل إصابة ميسي الاخيرة.. هل سيغيب عن المونديال؟

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الخليج 365 – رياضة

كشفت تقارير فرنسية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بنفيكا، في بطولة الأربعاء الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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