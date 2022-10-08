انت الان تتابع خبر تفاعل النجوم في يوم المولد النبوي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تامر حسني نشر مقطع من كليب أغنيته "حبيبي يا رسول الله" الذي طرحه قبل حوالي 10 سنوات، وأرفقه بتعليق كتب فيه: " كل عام وأنتم بخير، بمناسبة المولد النبوي الشريف اوصيكم بكثرة الصلاة على حبيبنا ونبينا مُحمد عليه أفضل الصلوات والسلام".وشاركت يارا تغريدة على توتير كتبت فيها: "أهنئكم بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، كل عام بدوام الصحة".وتفاعل ناصيف زيتون مع هذه المناسبة وغرّد على تويتر "كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف".نادين نجيم شاركت على تويتر أيضاً صورة كُتب فيها "المولد النبوي الشريف لك عام وأنتم بخير".

بدوره هنّأ محمد صلاح الأمة الإسلامية بهذا اليوم في تغريدة على تويتر قال فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة — Mohamed Salah (@MoSalah) October 7, 2022 أما حسين الجسمي فقد أطلق أغنية في هذه المناسبة حملت اسم "يا كاملاً في الخلق" وطرحها قبل ساعات على قناته على يوتيوب ، وشارك الجسمي مقطع من الأغنية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. — Mohamed Salah (@MoSalah)

— محمد عساف

هيثم هارون بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

ومن النجوم الذين تفاعلوا في مناسبة مولد النبي محمد، صفاء سلطان التي شاركت صورة عبر خاصية الستوري في انستقرام كُتب فيها "بمناسبة المولد النبوي الشريف كل عام والأمة الإسلامية بخير".أما محمد عساف فشارك تغريدة وكتب فيها: "صلّ اللهم وسلم وبارك على أشرف خلق الله، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلة وصحبه أجمعين، واجمعنا بهم يوم الدين، كل عام وأنتم بخير".