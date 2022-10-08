شكرا لقرائتكم خبر عن لصغار السن.. أهلية التعاقد فى القانون.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " لصغار السن.. أهلية التعاقد في القانون"، استعرض خلاله كيف قسم المشرع الأهلية لنوعين "وجوب" و"أداء"، الأولى 3 مراحل، ومن عوارضها "الجنون والعته والسفه والغفلة"، و5 حالات يكون فيها الصبي المميز مع ذلك كامل الأهلية، وإليكم التفاصيل كاملة:

أهلية التعاقد في القانون.. لصغار السن.. المشرع قسم الأهلية لنوعين "وجوب" و"أداء".. الأولى 3 مراحل.. ومن عوارضها "الجنون والعته والسفه والغفلة".. و5 حالات يكون فيها الصبي المميز مع ذلك كامل الأهلية



أهلية التعاقد - برلمانى



